Horóscopo del 27 de septiembre | Terminarás algo que no te convenía

En el caso de los signos de aire, como Géminis, Libra y Acuario deberás tomar una resolución muy significativa en tu vida afectiva. Tal vez dejar una persona que ya no te interesa o empezar a salir con otra. No sigas posponiendo más ninguna decisión amorosa. Algo que debes decidir te está dando vueltas en la cabeza y mientras no lo resuelvas no podrás estar tranquilo. Hazlo todo a tiempo y así evitarás precipitaciones de última hora puesto que este jueves es un día de mucho ajetreo. También es altamente positivo para ti si estás desempleado o buscando un ingreso adicional porque te llegan buenas noticias.