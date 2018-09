Horóscopo del 26 de septiembre | Deberás tomar una importante decisión sentimental

La Luna está en Aries y los planetas Urano, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Esta semana vas a tener gratas sorpresas, no solamente en tu vida emocional sino también económica y laboral. Deberás elegir, S y esto te ayudará a consolidar tu posición de pareja.

Si tu signo es del elemento tierra como son Tauro, Virgo y Capricornio todo marcha bien en tu trabajo así que no te dejes influir por esos comentarios de personas tremebundas a quienes les encanta propalar rumores y asustar a los demás con cuentos de despidos y con historias tristes y negativas. La rueda de la fortuna gira positivamente hacia ti, pero para aprovechar las ganancias que surgen del azar deberás usar toda tu prudencia. Habla y di lo que sientes y llevas en tu corazón, no esperes más porque si continúas con la duda nunca sabrás si te quieren o no, si te están buscando para pasar el tiempo o para algo más serio.