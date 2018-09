Horóscopo del 24 de septiembre | Te auspicia la energía directa de Júpiter

Si tu signo es del elemento fuego, como lo son Aries, Leo o Sagitario las tareas laborales que parecían difíciles se resuelven con más facilidad. Inclusive, los desempleados podrán sacar adelante sus agendas de trabajo. En el amor serás tú quien lleves la batuta y el control de todo, no te preocupes por pequeñeces. Notarás ciertas trabas o impedimentos que podrían incomodarte, debidos posiblemente al tránsito retrógrado de Urano y Neptuno, pero no te inquietes, el agua recuperará su nivel.

Si tu elemento es tierra, Tauro, Virgo y Capricornio hay dinero en negocios asociados con el extranjero y la cibernética. Lo que tenga que ver con publicidad, Internet, compras y ventas al mayoreo o comercio por cuenta propia está recibiendo un fuerte impulso positivo y en poco tiempo estarás manejando nuevos recursos financieros. En el amor se augura un regreso impactante que te revitalizará totalmente. En estos momentos es lo mejor para ti. Ya llegará lo que estás esperando. Ahórrate esos impulsos que podrían comprometer tu relación actual y no des rienda suelta a tus palabras sin medir previamente la consecuencia de tus acciones.

Si eres del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario no hieras a quien tanto te ama con sospechas infundadas. Si estás en medio de una gestión de trabajo, los resultados más prometedores lo verás en pocos días, pero debes empezar desde ahora a preparar las condiciones. Este día ha comenzado un buen período de crecimiento económico y pronto notarás como tu dinero rinde y aumentan tus ganancias. Tu tenacidad dará resultados e inclusive hasta tendrás en tus manos un efectivo que dabas por perdido.

Finalmente en el caso de los signos de agua como son Cáncer, Escorpión y Piscis notarás para tu gran satisfacción que las circunstancias cambian, tu escenario sentimental se enriquece y las situaciones confusas empiezan a marchar bien para ti, no habrá nada que pueda impedir tu realización personal. Espera noticias agradables asociadas a esa persona que hace tiempo no veías y ahora resurge con nuevos bríos dentro de tu escenario sentimental. Algo serio está por cumplirse, muy prometedor. Te envuelve un aura de conciliación, afecto y ternura. Si estás solo, o sola, no te inquietes.