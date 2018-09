Horóscopo del 23 de septiembre | Equinoccio, inicia el mes de Libra y del Perro

¡Equinoccio de septiembre! Comienza el otoño en el norte y la primavera en el sur, se inicia el signo de Libra con la Luna en Piscis y el mes del Perro en el horóscopo chino. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Con el gran evento cósmico que está ocurriendo, el inicio del signo Libra, el cambio de estaciones y el efluvio expansivo en todo el horóscopo tu vida se enriquece con nuevas amistades influyentes y pronto aumentarán tus ingresos. Asimismo, en el amor, sabrás lo que te conviene y no dudarás en expresarlo a esa persona que te interesa.

En el caso del elemento fuego, los signos Aries, Leo o Sagitario habrá situaciones nuevas dentro de tu entorno social y familiar. Todo ocurrirá a su tiempo y momento en tu realidad existencial. No te esfuerces demasiado por lograr tus objetivos amorosos porque lo que está para ti llegará cuando menos lo estés esperando. Recuerda que durante esta etapa lo que sucede es lo que mejor te conviene y eso lo comprobarás muy pronto. Hay un regreso a tu lado de alguien que se marchó muy enojado y decepcionado hace tiempo, puede tratarse de un amigo, o un amante, todo es posible ahora con este cambio planetario que está ocurriendo.

Si tu signo es de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio se presentarán retos que deberás resolver de una forma racional e inteligente, como corresponde a los signos de tu elemento telúrico. Utiliza tu mente intuitiva de manera creativa, no coaccionando a los demás. Si tienes un presentimiento aplícalo en tu empleo, pero no lo comentes con otros compañeros de trabajo porque los resultados serían contraproducentes y podrían interpretarte mal. En el amor sé prudente y no digas enseguida lo que piensas.