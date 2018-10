Horóscopo del 2 de octubre | ¡Cuidado! Podrías estar muy iluso

Hoy martes la Luna está en el signo de Cáncer en la fase cuarto menguante. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este martes con la Luna canceriana tiendes a estar muy iluso, pero también muy intuitivo lo cual te ayudará mucho. No confíes en quienes tienen fama de manipuladores y se te aproximan con un gran proyecto que promete hacerte rico enseguida. No sueltes fácilmente el dinero ni las aprobaciones de crédito. Actúa con prudencia y no errarás en tus decisiones de índole sentimental.