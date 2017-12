Horóscopo del 19 de diciembre | Ve a los demás como son y no como quieres que sean

La Luna está en Capricornio desarrollándose la fase inicial del mes sinódico, o sea, la Luna nueva o novilunio. Los planetas Mercurio, Urano y el planeta enano Ceres continúan retrógrados.

Ya estás dando los pasos concretos en el último ciclo del 2017 y todo en tu entorno se está revolucionando, indicando con esto la posibilidad de un cambio importante en tu manera de ver la vida, tus valores, tu realidad. La principal lección que te está dando este tránsito planetario actual es la de ayudarte a tomar a los demás como son y no como quisieras que fueran.

Si alguien recientemente conocido no te inspira confianza, te molestan sus gustos, tendencias y manera de ver la vida entonces no tiene caso cultivar una amistad en que tú pensaras que “puedes cambiarlo”, ya que esa es una forma errónea de iniciar una relación. Felizmente durante estas últimas semanas del año tu intuición está muy esclarecida y no habrá motivos para inquietarte si desde temprano cada mañana te propones unas metas concretas y dedicas tus esfuerzos diarios a alcanzarlas.

Hay una noticia grata para los signos de agua como Cáncer, Escorpión y Piscis y se trata de la recepción de un dinero que llegará en el mejor momento. ¡Prepárate para algo bueno!

