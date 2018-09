Horóscopo del 18 de septiembre | Un martes de análisis y meditación

Si tu signo es del elemento fuego, como Aries, Leo y Sagitario este no es el mejor período para solicitar un dinero o cierto tipo de préstamo de consideración, pues no tienes muchas posibilidades de recibirlo. Sin embargo, en pocos días no sólo vas a obtener lo que ahora necesitas, sino también algo más. Si tienes pareja aprovecha para hacer algo diferente, pero no caigas en las redes de la infidelidad o de exponerte a malas interpretaciones debido a las apariencias por exceso de vanidad o coqueteo. El recuerdo de un amor del pasado te ayuda a esclarecer tus dudas del presente y a valorar más una relación que está cobrando forma en estos momentos.