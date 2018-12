Horóscopo del 14 de diciembre | ¡Cuidado! Podrías terminar envuelto en un chisme

Estamos ya en el fin de semana, hoy viernes 14 de diciembre con la vibración numerológica del uno, y con la Luna en tránsito por Piscis. El único planeta retrógrado sigue siendo Urano en Aries. Si te dejas enredar por un chisme o comentario tendencioso te limitarías en tus acciones de hoy lo cual sería contraproducente ya que causaría fricciones con tu pareja y no tiene sentido. Obra según lo sientas guiándote por tus corazonadas y no tendrás dificultades.

Si tu elemento es tierra, Tauro, Virgo o Capricornio, hay ofertas productivas dándote vueltas, pero no cantes victoria aún por algo que no está totalmente resuelto. Espera un poco hasta tener en tus manos los contratos y las firmas necesarias y luego procede según estimes conveniente, pero mientras esto ocurre mantén la cautela. Hay prosperidad en tu entorno y el dinero se te presentará de una manera insólita, posiblemente en la figura de quien hasta ahora era un verdadero extraño. Escucha sus consejos, pueden ayudarte mucho en el momento de efectuar tus inversiones económicas futuras.

Finalmente, si tu elemento es agua, Cáncer, Escorpión y Piscis te sentirás cada vez más inspirado en todo lo que haces. La noticia de un regreso feliz a tu lado de una persona que hace tiempo no ves y que representa un toque de alegría en tu vida amorosa te causará mucho placer. Es un día de recuerdos y también de intensidad pasional, sobre todo en horas de la noche. Un poco de previsión nunca está de más y hoy es un buen día para poner en orden tu botiquín de primeros auxilios tanto en el hogar como en el automóvil. Actualízalo de manera tal que te sea verdaderamente útil cuando lo precises., recicla, elimina lo que no usas no cargues tu armario de ropas usadas que pueden serle útil o los más necesitados, es tiempo de renovación.