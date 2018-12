Horóscopo 13 de diciembre | Se abren oportunidades poco exploradas en tu trabajo

Si eres un nativo del elemento tierra, o sea eres un Tauro, Virgo o Capricornio te encontrarás en el medio de una onda ambiental positiva que te ayuda a mejorar de problemas asociados con las vías digestivas, pero tendrás que poner de tu parte y no comer por impulsos o gustos sino para nutrirte y mantener tu salud. Así no aumentarás de peso, taurano. Si estás envuelto en un proyecto laboral que no acaba de cristalizarse deberás llenarte de paciencia porque no todas las cosas ocurren en la medida de tus deseos. Afortunadamente estás en un buen camino y pronto habrá buenas soluciones, tú sabes esperar pues esa es una de las excelentes cualidades de tu elemento telúrico.