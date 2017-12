Géminis – Viernes 8 de diciembre 2017: Estás en un tono intuitivo que te ayuda en todo

Noticiero astrológico: La Luna está en Leo, pero desplazándose al signo de Virgo. Los planetas Urano y Mercurio continúan retrógrados.

Este fin de semana, con el impacto de la Luna en un signo afín al tuyo conocerás gentes interesantes que enriquecerán tu vida. Revisa tu lista de amistades. Borra las que no sirven y no ocupes tu tiempo con ellas. Tu experiencia y sentido de compasión serán muy valiosos para ayudar a una persona amiga que está necesitando urgentemente un consejo positivo de tu parte. No obstante, debido a Mercurio, tu regente, retrógrado, hay un toque sentimental y algo nostálgico, pero a pesar de todo lo disfrutarás bien.



Amor

Este viernes deberás ser muy cuidadoso a la hora de prometer lo que luego no puedas cumplir. Cuídate de los farsantes que tratan de ensalzar tu Ego para conseguir cosas. No te dejes deslumbrar por apariencias. Es el momento de diferenciar el amor, de la emoción.

Salud

Hay tendencia a la auto medicación, lo cual es peligroso, geminiano. Si padeces de alguna condición clínica delicada consulta un buen especialista y no sigas experimentando por tu cuenta porque eso a la larga podría perjudicarte.

Trabajo

Espera otro momento para cambiar hacia una actividad laboral con la cual no estás familiarizado y modificar lo que haces actualmente. Lo mejor es conservar el empleo que tienes si en el mismo te respetan y consideran.

Dinero y fortuna

Hay dinero en un negocio que te proponen, pero cuidado con los papeles y documentos y sobre todo desconfía si quienes te están entusiasmando insisten demasiado y te ofrecen ventajas demasiado buenas para ser ciertas. Sé prudente, recuerda que tu regente, Mercurio, está retrógrado aún.



