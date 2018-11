Géminis – Viernes 30 de noviembre de 2018: una situación nueva dentro del amor

Antes de dejar que la frustración te invada aplica tu experiencia y utiliza tu paciencia y disciplina. Tendrás éxito, lo dominarás. No te conviene improvisar nada en un asunto de dinero sino más bien aguardar y no realizar inversiones económicas apresuradas. Sé prudente al optar por un trabajo que te deja muy pocas oportunidades de desarrollo.

Amor Si te inquieta cierta situación inesperada en tu relación con los demás no te preocupes, más bien trata de entenderla. Un cambio de actitud es todo lo que necesitas para encontrar el camino de la felicidad. Durante estos días estás sujeto a malas interpretaciones así que no hagas caso a las apariencias, pueden ser muy engañosas.

Salud Un malestar pasajero podría perturbarte en horas de la mañana afectando las partes del cuerpo más sensibles en este ciclo que son tus riñones y las piernas. No te inquietes pues según pase el día te recuperarás y en el atardecer te sentirás mejor. Recuerda que aunque tu regente, Mercurio, está retrógrado, tienes el buen impacto de Venus y Marte que equilibran la balanza.

Trabajo

Si has sufrido algún percance laboral, te has quedado sin empleo o has tenido una dificultad similar en tu familia trata de verlo todo con más calma. Lo más posible es que una vez terminado este ciclo habrá algo mejor para ti tal vez en los primeros días del año entrante.