Géminis – Viernes 3 de agosto de 2018: descubrirás amor donde menos pensabas

El tiempo que tengas para vivirlo junto a los tuyos hazlo con calidad. Cuando estés con la persona amada no lo desperdicies contando la vida ajena, entrando en detalles que no importan, y agobiando a tu pareja con quejas y lamentaciones. Se oyen voces de reconciliación y arreglos sentimentales, otros saldrán bien de sus desavenencias amorosas.

Un viernes dichoso. No obstante, mientras tu regente Mercurio esté retrógrado debes escoger muy bien tus palabras para no herir a quien amas o no decir lo que no sea cierto influido por una onda negativa en tu entorno.