Géminis – Viernes 29 de junio del 2018: una fantasía que se materializa

No des nada por definitivo, todo cambia y en este ciclo que vives, con tanta influencia planetaria en tu horóscopo, confía en los hechos, no en las palabras. Estamos a punto de comenzar el segundo semestre del año 2018, si no lo has hecho aún, debes empezar a guardar ya para que al llegar las fiestas de fin de año dentro de varios meses dispongas de un dinero y disfrutes mejor esa temporada. Los resultados de una entrevista o reunión serán favorables.