Géminis – Viernes 23 de noviembre de 2018: el plenilunio te inspira, sigue tus intuiciones

De todos es bien conocida tu capacidad de ajuste, inteligencia y versatilidad, pero ahora con Mercurio retrógrado tiendes a decir ciertas cosas de forma impulsiva que pueden causarte complicaciones si no eres lo suficientemente diplomático a la hora de plantear temas escabrosos.

Es importante no confundir la hipocresía con la falta de sinceridad y no siempre cuando se calla algo se está mintiendo, tú sabrás ahora muy bien qué hacer para no complicarte sentimentalmente.