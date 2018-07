Géminis – Viernes 20 de julio de 2018: darás un paso hacia adelante en todo

El tránsito planetario de este fin de semana cambia a tu favor cierta situación que estaba causándote dolores de cabeza. El amor y la fortuna te están dando vueltas, pero lo más importante es que mantengas en todo momento los pies sobre la tierra para no dejarte deslumbrar por gentes que viven en un mundo irreal y que prometen lo que no pueden cumplir.

Felizmente, los nativos de tu signo geminiano suelen ser muy inteligentes, y eso te ayudará mucho a no creer todo lo que te digan porque hay quienes se te acercarán con falsas promesas. Un miembro de la familia te dará una grata sorpresa.

Amor

Escucharás promesas y juramentos, muchos de ellos totalmente emocionales. Antes de comprometerte con algo, o con alguien, piénsalo muy bien para que no te dejes infatuar.

Salud

Este segundo semestre del 2018 es el mejor momento para comprarte tu bicicleta estacionaria y hacer en casa los ejercicios que precisas para mantener tu salud porque si sigues esperando al gimnasio llegará el fin de año y no habrás hecho nada.

Trabajo



Cuida lo que haces y no te lances a lo que pueda comprometer tu situación estable actual. Si tienes un empleo estable no lo vayas a dejar por algo que no es seguro y que luego te complicaría la vida.