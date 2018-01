Géminis – Viernes 19 de enero 2018: Se acerca alguien interesante

Noticiero astrológico: La Luna se está desplazando desde Acuario al signo de Piscis. En muchos países ya ha comenzado a regir el signo de Acuario según su horario nacional. El planetoide Ceres sigue retrógrado, todos los demás planetas están directos.

Debido al tránsito de la Luna desde el elemento aire, al de agua, estás demasiado impaciente y deseas que quien te interesa sentimentalmente te acabe de confirmar sus intenciones hacia ti. Tanta insistencia puede causar temores en la otra parte y echarlo todo a perder. Si te nota muy agresivo te empezaría a temer y se alejaría de ti. Cada cosa en su tiempo y por mucho deseo que tengas de hacer algo lo más prudente es actuar con moderación y no exageradamente. Sigue tus intuiciones.



Amor

Tus corazonadas o presentimientos son muy acertados en este día en que está ocurriendo un tránsito lunar muy auspicioso. El amor te da vueltas, está a tu alrededor, pero no quieres darte cuenta. Abre los ojos y despierta de tu letargo.



Salud

Si vas a limpiar la casa hoy hazlo extremando tus cuidados. Esto no quiere decir que vayas a sufrir un accidente, sino más bien que existe esa predisposición. Por otra parte, este fin de semana será positivo para iniciar algún plan de salud que tenga que ver con dietas o regímenes de ejercicios.

Trabajo

Tus reacciones te pueden causar serios problemas de comunicación en tu trabajo si no moderas tu lengua a la hora de emitir críticas o simplemente asumes actitudes de mando que nada te convienen. Trata de ser más tolerante y no habrá problemas. No olvides que hoy la Luna, está en tránsito.

Dinero y fortuna

Estás a punto de recibir un ingreso extra, o la noticia de un pago que llegará en pocos días. ¡No lo gastes enseguida! Ahorra pues vas a necesitar esos recursos dentro de algunas semanas para regalarte algún viaje o efectuar una buena inversión.



