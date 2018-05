Géminis – Viernes 18 de mayo del 2018: un fin de semana de intensidad afectiva

Tienes frente a ti un fin de semana que promete ser muy divertido así que aleja de tu mente las preocupaciones por esos asuntos que no puedes resolver. Si estabas inquieto pensando que las cosas no te iban a salir bien verás cómo todo se soluciona adecuadamente.

Lo importante es que evites los encuentros con gentes pesimistas y negativas que solamente saben hablar mal de los demás y te envuelven en su mundo de infortunios. Felizmente tu vida afectiva está en un terreno sólido. No prestes atención a rumores ya que hay quienes se molestan con la felicidad ajena. No les prestes atención a las personas envidiosas y tú sigue tu camino como vas, geminiano.

Salud No es el momento de exagerar las preocupaciones sino de verlo todo desde un punto de vista realista. Tú sabes cómo dejar a un lado esas inquietudes cuando de veras te lo propones porque tu signo geminiano suele siempre poner los pies sobre la tierra cuando recibes una especie de “shock” que todo lo conmueve.

Trabajo

Es posible que todo no sea como te gusta en el lugar donde trabajas, pero trata de ser realista y considerar que al menos, ahora, debes cuidar más tu empleo y no lanzarte a algo que aún es una promesa y no es cierto en tus manos.