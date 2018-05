Géminis – Viernes 11 de mayo del 2018: estarás terminando lo que dejaste a medio hacer

Insiste, no te des por vencido. Tal vez no has tenido la respuesta que esperabas, pero lo más importante ocurre a partir de ahora. Hoy está ocurriendo un tránsito de la Luna que es muy estimulante, además, en pocos días dará inicio tu ciclo de cumpleaños geminiano y te sientes imbuido por un sentimiento que no puedes explicar. Vas a iniciar algo nuevo que considerabas muy difícil, pero que al dar el primer paso te proyecta hacia la conquista efectiva. Tus asuntos personales se consolidan. Recibes los frutos de tus esfuerzos y en el aspecto sentimental trazas una línea divisoria entre lo que representa una mera aventura y un compromiso estable y serio.