Géminis – Viernes 11 de enero de 2019: una fantasía que se convierte en realidad

Este viernes están sucediendo situaciones novedosas que te catapultan al éxito y la felicidad. Los mejores momentos surgen a través de intereses creativos. Un hobby o afición puede darte el dinero que precisas para independizarte y poner tu propio negocio. Está llegando el momento en que echas raíces y consolidas una relación que aún no acababa de definirse.

Sin embargo, piénsalo bien y no te lances a lo desconocido. La rutina y el aburrimiento matan el amor. Existe la probabilidad de realizar un viaje junto a tu pareja. Aprovéchalo para revisar el estado de tu vida amorosa y lo que pueden hacer para avivarla y aumentar la pasión.

Amor

No te guíes solamente por las apariencias pues podrías cometer errores de juicio y pensar que ha terminado el amor cuando lo cierto es otra cosa. No hay motivos para sentirte mal si te dicen que no. Espera un poco, habrá reconciliaciones.