Géminis – Sábado 28 de abril del 2018: una inspiración que te revelará secretos

Amor



Cuando el amor llega y toca a las puertas de tu corazón hay que abrirlas. No se cuestiona, no se pregunta nada, solamente se siente porque de lo contrario estamos perdiendo ese encanto casi mágico y poético que nos llega con la primera impresión, la atracción física y lo que va ocurriendo entre emociones y sentimientos. Este período es para vivirlo, geminiano, no para disecarlo debajo de un lente.