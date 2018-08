Géminis – Sábado 25 de agosto de 2018: el amor toca a las puertas de tu corazón

Te costará un poco de trabajo convencer a un compañero de trabajo o a una persona de tu familia sobre una idea nueva que daría dinero si te apoyan, pero que si no te tienden una mano se perdería. Es importante que insistas sobre todo ahora que estás bajo los efluvios del plenilunio de agosto que ocurrirá mañana domingo, pero que ya desde ahora lo sientes vibrar dentro de tu mundo interior, geminiano.

Amor

Salud

Trabajo

Con calma y mucha prudencia podrás enfrentar una situación laboral algo complicada que podría convertirse en una crisis si no atiendes bien lo que dices o haces y máxime si te dejas llevar por comentarios de compañeros negativos.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este sábado: moderado a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu frescura geminiana, ese carácter juvenil que te ayuda a verlo todo con una óptica divertida y contribuye a que conviertas un revés en una victoria.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Géminis: preocuparte por algo que está fuera de tu alcance resolver, asumir responsabilidades ajenas.

¿Qué debo evitar?: dejar que bajo el efluvio de una emoción prometa algo que luego me cause tensión y me sea muy difícil cumplir.