Géminis – Sábado 22 de septiembre de 2018: lograrás resultados donde no tuviste éxito

No te impacientes, geminiano, recuerda que cuando tratas de resolver todo en un día cometes errores y luego surgen los problemas y las malas interpretaciones, sobre todo si se trata de cuestiones sentimentales en las que deben imperar el buen juicio, la prudencia, la ecuanimidad, para no hacer o decir cosas que sean inapropiadas. Vas a tener la oportunidad de expresarte libremente, no la desestimes. La dinámica que te envuelve en estos momentos es intensa, no habrá obstáculos insalvables y la disposición que tienes para enmendar errores y rehacer tu vida es intensa.