Géminis – Sábado 19 de mayo del 2018: comprendes mejor ahora que todo tiene su tiempo

Con la proximidad del inicio de tu ciclo de cumpleaños en algunos días y la combinación de los tránsitos de tu regente Mercurio con el movimiento de Venus, es posible que debas enfrentar una situación de tu pasado que no quisieras recordar.

Amor



Tu aura amorosa es muy sensible y hoy te sientes aludido personalmente por comentarios que no están necesariamente dirigidos contra ti. Esa forma de reaccionar exageradamente ante las observaciones te causa penas innecesarias. Pon en marcha tu jovialidad y disposición fresca geminianas porque así superarás cualquier mal momento que pueda surgir, estás a punto de comenzar tu etapa de cumpleaños y no debes malograrla por nada del mundo.