Géminis – Sábado 16 de julio del 2018: los buenos momentos no se olvidarán

Haz cada cosa a su tiempo sin exagerar, con moderación y evita los sentimientos posesivos, celosos y dominantes pues son los causantes de los distanciamientos con tu pareja. Este es tu ciclo de cumpleaños, geminiano, un regalo de la vida para ti y no tiene ningún sentido estropearlo asociándote con quienes luego te atrasarán en la realización de tus planes.

Amor

Salud



No se vislumbran problemas graves de salud, pero sí distracciones que pueden causar accidentes menores en el hogar. No dejes al alcance de los niños los objetos peligrosos en tu cocina. Guarda los cuchillos y así no tendrás nada que lamentar.