Géminis – Sábado 14 de julio de 2018: disfrutarás mejor tu tiempo

Posiblemente estés muy tenso en este día debido a las combinaciones planetarias presentes en tu horóscopo y las diferentes opciones que deberás enfrentar para sacar adelante tus asuntos. Ten más calma y no dejes que esas situaciones te amarguen la vida porque entonces estarías alejando de ti la posibilidad del amor.

Amor



Si resurge un romance medio olvidado en tu vida amorosa no te niegues a ti mismo la oportunidad de ser feliz. Inténtalo. No hay nada peor que lamentarse por algo dejado inconcluso debido a temores, y eso no va contigo así que ¡adelante!