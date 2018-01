Géminis – Sábado 13 de enero del 2018: Te surgen buenas ideas

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario. Con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado, todos los demás planetas están directos.

No te dejes impresionar por quienes se te acercan para manipular tu Ego y adularte. Hay mucha gente ociosa dándote vueltas y no debes darles municiones para que te desgasten con sus comentarios, pereza y pérdida de energía. Piensa más en ti, eso no es egoísmo, es realismo. No te impacientes si no ves resultados inmediatos a una gestión que estás haciendo porque dentro de pocos días empezarás a recibir alentadoras noticias, sobre todo en el plano legal y laboral. En tu vida amorosa alguien se aleja, pero otra persona se te acerca para ocupar el centro de tu corazón.



Amor

El amor está al doblar de la esquina, pero no lo ves porque no quieres. Haz a un lado la timidez y descubrirás como esa persona lo único que espera es tu iniciativa. Dile cuanto la amas y te sorprenderá agradablemente su respuesta.

Salud

No es te recargues con medicamentos y sustancias artificiales porque lo más necesario para tu salud es el ejercicio, la buena alimentación y la paz mental. Si tu dieta es deficitaria fortalécela con suplementos nutricionales, pero no exageres.

Trabajo

Podrás sacarle más a tu trabajo y a tu tiempo si aprovechas tu tiempo de manera racional haciendo lo tuyo y dejando que cada cual haga lo suyo. Si tratas de controlar a todo el mundo terminarás agotándote y cayéndole mal a todos.

Dinero y fortuna

Este sábado se mostrará muy exitoso en términos de carrera profesional o trabajos técnicos sobre todo si en los mismos hay dinero por medio, un pago atrasado o la posibilidad de recibir una remuneración económica justa. El azar te trae sorpresas.



