Géminis – Números de la suerte 3 de febrero 2018

No es lo mismo estar solo, que sentirse solo. Hay una gran diferencia pues no hay peor soledad que aquella que se experimenta cuando estamos acompañados. Esta es la llamada soledad terrible de quien está rodeado de personas, inclusive junto a quien se ama y la comunicación se ha perdido, ya no existe la “chispa”, ha surgido la indiferencia, o peor aún, el desamor. Foto: Shutterstock

