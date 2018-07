Géminis – Miércoles 4 de julio del 2018: en tu día zodiacal todo te saldrá bien

Noticiero astrológico: la Luna está en tránsito desde Piscis hacia Aries. Los planetas Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón, siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está directo en Leo.

En este día zodiacal todo puede suceder, tanto dentro del plano sentimental como en el laboral o social ya que con las energías cósmicas que están imperando en tu signo geminiano tu paisaje astral se vuelca hacia nuevos horizontes. En este fin de semana se te acerca alguien querido y escucharás buenas nuevas asociadas con tu vida económica.

Actúa con la agilidad mental que te caracteriza, sin dejarte manipular, pero también atendiendo buenos consejos. Tú sabes lo que mejor te conviene y lo que debes hacer en todo momento para no complicarte con lo que no puedes resolver. Las ideas que ahora te llegan son muy creativas y no debes dejarte influir negativamente por alguien que tiene muchos problemas personales.

Amor



No comentes tus asuntos íntimos con terceras personas porque podrías verte envuelto en situaciones comprometedoras debido a la indiscreción de los mismos. Esta etapa que estás atravesando es para vivirla intensamente, y no para tirar por la borda lo que has logrado hasta ahora.





Salud



La tendencia a comer más de la cuenta y hacerlo todo de manera exagerada en este ciclo puede resultarte sumamente perjudicial. Para evitar problemas de salud trata de no excederte en tus alimentos y así no enfrentarás dificultades ni trastornos.

Trabajo



Si algo te perturba en tu trabajo no te exasperes. Deja que los acontecimientos se vayan desarrollando según su propio ritmo y no te adelantes a sacar conclusiones prematuras. No es con precipitaciones como podrás arreglar los problemas.

Escucha aquí el podcast del Niño Prodigio:

Un día en el que te sentirás un poco apresurado



Dinero y fortuna



Pon orden en tus asuntos económicos y revisa lo que estás haciendo actualmente con tu presupuesto y recursos disponibles. Un reajuste de tus finanzas es todo lo que necesitas para aumentar tus ingresos y tener más dinero dentro de pocos días.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio, a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: las intuiciones y corazonadas que surgen en medio de situaciones imprevisibles.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Géminis: dejarte llevar por falsas impresiones o apariencias y no atender la voz de tu corazón.

¿Qué debo evitar?: comentar asuntos personales con quienes son indiscretos y no saben qué hacer con su tiempo y sus vidas.

Predicción de pareja para hoy miércoles