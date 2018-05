Géminis – Miércoles 30 de mayo del 2018: te sientes más seguro de ti mismo que nunca antes

Este miércoles que como sabes es tu día zodiacal, estás en un tono muy positivo sobre todo ahora que tienes a Mercurio tu regente directo en tu signo en pleno ciclo de cumpleaños geminiano. Te lanzarás a nuevas conquistas en tu vida. No insistas en conservar lo que ya no merece la pena como un empleo que te mantiene estancado o una relación sentimental o social que no te conviene.