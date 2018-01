Géminis – Miércoles 3 de enero 2018: Te sientes rejuvenecer en tu día zodiacal

Noticiero astrológico: La Luna se mueve en el signo de Leo. El único planeta que está retrógrado es el planeta enano o planetoide Ceres, en tránsito por Leo, todos los demás siguen directos.

Te envuelve un aura rejuvenecedora. Te sientes reverdecer, con una nueva savia dentro de tus estructuras mentales y síquicas. Te despiertas dispuesto a cambiar tu rutina. No busques la explicación, lo importante es aprovechar lo que se presente y disfrutarlo. Para sacarle provecho a una situación no hay que ser un experto. Usamos la electricidad diariamente, no conocemos su naturaleza, pero la aprovechamos. Así es la vida, se presenta y se disfruta sin cuestionarnos tanto el porqué de las cosas.



Amor

Finalmente consigues resolver una situación embarazosa que te había mantenido muy preocupado en estos días respecto a la forma en que debías explicar algo que te causó un lío sentimental. Encontrarás palabras adecuadas y todo saldrá bien.

Salud

Hay muchos asuntos que requieren tu atención, pero si los quieres resolver todos y descuidas tu vida personal ten la seguridad que muy pronto estarás pagando las consecuencias. Tu salud exige atención, cuidado y sobre todo descanso mental.

Trabajo

Utiliza más tu agenda y tus controles para no agobiarte con exceso de trabajo. Pon las cosas en perspectiva y verás como en pocos días logras organizar tu buró y tus asuntos. No quieras hacerlo todo hoy, ve realizando todo paulatinamente.

Dinero y fortuna

Hay un aire de desconcentración en tu aura y podrías colocar en un lugar erróneo una tarjeta de crédito que podría usar otra persona, extraviar algún objeto y luego culpar a otros de su pérdida. La palabra clave es atender muy bien lo que haces.