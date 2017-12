Géminis – Miércoles 27 de diciembre 2017: Es tu día zodiacal, vívelo a plenitud

No permitas que las personas negativas te estropeen tu vida. Más... Por Profesor Zellagro

Noticiero astrológico: La Luna está en Aries. Los planetas Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Este es un día ideal para ti, geminiano, pues se trata del miércoles, regido por Mercurio, tu día propicio en el horóscopo. Esta enería se extiende en tu área laboral y económica aumentando tu capacidad productiva y atrayendo a ti el dinero en un negocio que te propondrán. La prosperidad te envuelve en estos momentos. Has iniciado una etapa de profundos cambios en tu vida y si te propones realizar algo grande, lo lograrás. Sin embargo, es posible que lleguen a tus oídos ciertos comentarios que te inquieten, pero la mayoría están abultados y no son ciertos. Nada de hacer tormentas en un vaso de agua ni convertir una simple coincidencia en algo teatral o trágico. No vayas a tomar decisiones fuertes de tipo sentimental basándote en estados de ánimo alterados.



publicidad

Amor

Hoy miércoles, tu día zodiacal, estarás reflexionando muchas cosas, Géminis. Hay momentos en la vida en los cuales se toma una decisión trascendental: o bien pensar con la cabeza o con el corazón. Hoy tienes en tus manos está importante elección personal. Dale oportunidad a tus sentimientos para que elijan por ti.

Salud

Hacer es la mejor manera de decir. Si compras todos los libros del mundo y los videos de ejercicios más modernos, pero te sientas a verlos frente al televisor, o a leerlos en una butaca ten la seguridad que no habrás hecho nada útil por tu salud. No te dejes desalentar por nada ni por nadie y recuerda siempre que "es mejor algo que nada".

Trabajo

Tu personalidad requiere un trabajo idóneo, una actividad en la cual te puedas desarrollar íntegramente. A veces te ves obligado a realizar algo que no te agrada, pero tómalo como algo transitorio y mientras ve proyectándote hacia el futuro con la agilidad mental e inteligencia características de tu signo del elemento aire.

Dinero y fortuna

Tu conocimiento de un idioma extranjero será el factor que te ayudará a ganar más dinero en este ciclo. Trata de estudiar una lengua foránea y ese conocimiento te permitirá ascender en tu trabajo y además aumentar tus ingresos rápidamente. Recuerda que las personas bilingües y las que además hablan dos o tres idiomas más tienen mejores oportunidades laborales que aquellos que solamente se desenvuelven en un idioma.