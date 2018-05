Géminis – Miércoles 16 de mayo del 2018: es tu día zodiacal, se avecina lo mejor

La influencia lunar de este miércoles, que es tu día zodiacal, viene acompañada con transformaciones, movimientos y escenarios diferentes. Es muy posible que haya ciertos cambios en tu empleo que te inquieten. Un nuevo horario de trabajo puede descontrolarte. Ajústate de la mejor manera posible pues nada ganarías lamentándote y afortunadamente tú eres el signo ágil de mente por excelencia y el que con más rapidez se ajusta a los cambios. Pronto te adaptarás a las circunstancias. Es lo que siempre ocurre. No vayas a dejar que ese tipo de situación te cause dificultades en tu vida personal, y mucho menos en el amor, no merece la pena.