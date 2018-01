Géminis – Miércoles 10 de enero 2018: Agradables noticias en tu día zodiacal

Noticiero astrológico:

La Luna está en Escorpión. Mercurio, tu regente, se está acercando al tránsito por Capricornio. Todos los planetas directos, menos el planetoide Ceres, retrógrado, en Leo. Harás cosas atrevidas en tu vida íntima pues ahora con el tránsito de la Luna por el signo escorpiónido que es intensamente sexual y profundo en todo tu mundo interior se está revolucionando, descubres nuevas facetas dentro de ti mismo que te asombrarán, pero no te disgustarán. Si estás distanciado de una persona amada no dilates más el diálogo. Es el día de la conversación sincera para terminar tus dudas, y debes abrir tu corazón haciendo a un lado el orgullo. Hay una interesante noticia económica para ti si has perdido algo recientemente, geminiano. Un dinero u objeto de valor extraviado vuelve a ti por diferentes vías.

Amor



La realidad que en estos momentos te está envolviendo te ayuda a ser más concreto en todo, particularmente en tus expresiones amorosas. Se compone en buen sentido tu realidad afectiva así que no atraigas hoy nada negativo a tu presente. La vida transcurre en el aquí y el ahora, no lo olvides, geminiano.

Salud

Lo mejor es mantener el ritmo que llevas y si has tenido dificultades recientes de salud, una operación, enfermedad o condición similar ahora estás en un buen momento de recuperación integral. Lo principal es que no te desalientes por nada ni por nadie.

Trabajo

Hay excelentes posibilidades de cambios positivos dentro de tu realidad laboral, sobre todo si estás desempleado y buscando una nueva posición. Por otra parte este es el momento adecuado para someter documentos que busquen mejorar tu puesto en un empleo específico, es tu día zodiacal, Géminis, no lo olvides.

Dinero y fortuna

Es muy importante que durante este ciclo no mezcles los sentimientos con el trabajo o el dinero. Esto quiere decir que no vayas a cometer la imprudencia de dejarte llevar por una emoción y gastar un dinero que tienes para cubrir una necesidad y en su lugar lo inviertes dándole gusto a una persona irresponsable.



Querrás hacer compromisos a futuro en el aspecto sentimental