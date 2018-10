Géminis – Martes 9 de octubre de 2018: te envuelve un tono romántico, intenso

El tránsito lunar de este martes combinado con la acción directa de tu regente Mercurio te inspira. Algo que parecía imposible empieza a materializarse de una manera concreta. No te desalientes por nada porque la vida te está sonriendo. El novilunio de hoy te coloca en una situación excelente para reconquistar un amor que está medio frío o reanudar lo que se pudo haber interrumpido. Con un toque pasional con tu pareja, y un poco más de picardía pondrás ese toque entusiasta a tu relación.

Salud

El ciclo del novilunio que estamos viviendo es bueno en general, pero no te confíes y empieces a comer y beber sin control. Existe una fuerte tendencia al descontrol y esto puede causarte problemas o regresar a un peso que ya habías logrado superar. A la hora de comer no es tanto la calidad, sino la calidad. Si comes pocas porciones, pero alimenticias estarás sumándole vida a tus años y años a tu vida.