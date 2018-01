Géminis – Martes 9 de enero 2018: Se anima y revitaliza tu vida amorosa

Noticiero astrológico: Este martes la Luna está entrando en el signo de Escorpión, ya en la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres continúa retrógrado en el signo de Leo.

Un día de transformaciones rápidas. Adáptate a los cambios con la versatilidad geminiana que es característica de tu signo del elemento aire. Posiblemente surja una nueva amistad en tu vida y empiezas a descubrir intereses comunes. Como consecuencia de ese encuentro fortuito estarás más estimulado sentimentalmente y pensarás la posibilidad de un romance. En otro orden de cosas, en el económico, es probable que optes por concentrar más tu atención en tus finanzas y tomar medidas concretas para evitar el despilfarro y comprar solamente lo que necesitas.



Amor

Algunos geminianos pasaron unos días algo confusos y posiblemente tú seas uno de ellos, puede ser una mala interpretación, un distanciamiento de amistades o algo similar. Estás en la etapa de los arreglos y reconciliaciones y lograrás una buena solución.

Salud

No dejes pasar estos días sin revisarte los ojos y así evitarás complicaciones futuras y dolores de cabeza. Este período astral es ideal para las evaluaciones de índole oftálmica y graduación de lentes. Si en tu familia cercana hay parientes con problemas de glaucoma o ceguera no te descuides, Géminis.

Trabajo

Una relación sentimental o un encuentro con viejos amigos podría acercarte a un empleo prometedor en pocos días. Estás en una etapa muy productiva y recibirás una grata sorpresa asociada con un trabajo muy prometedor el cual se convertirá en realidad y cambiará tu vida en un sentido positivo.

Dinero y fortuna

¿Necesitas un ingreso extra, Géminis? No te impacientes pues el dinero que esperas llegará pronto, pero en el momento que debe. Las cosas si se precipitan no salen bien y en este momento tu ciclo es de espera y paciencia, algo que no es fácil para ti, pero necesario. Aguarda, la fortuna se acerca a tus puertas, no te desesperes pues así no consigues nada.



