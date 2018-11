Géminis – Martes 6 de noviembre de 2018: un día excitante con gratas sorpresas

Durante este ciclo astral estás muy vulnerable a las influencias externa, a lo que otros digan o piensen y sus comentarios tienden a molestarte más que en otras ocasiones, de ahí la necesidad de no prestarles atención, geminiano. Una persona que no se ha dado cuenta aún de tu verdadera personalidad, estará tratando de manipular tu manera de pensar y adulándote. Cuídate de los farsantes que tratan de ensalzar tu ego para conseguir cosas. No te dejes deslumbrar por apariencias. Un aviso: controla tu lengua, tus expresiones, con Mercurio, tu regente, directo en el signo Sagitario la tienes algo suelta y descontrolada.