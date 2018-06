Géminis – Martes 5 de junio del 2018: recibes un regalo de quien menos pensabas

Las buenas energías que inciden en tu signo procedentes del tránsito de tu regente Mercurio directo te inspiran al cambio, a inventar algo diferente en tu trabajo o tu vida sentimental y enfrentar con una sonrisa en el rostro las nuevas circunstancias que van a surgir en tu realidad cotidiana. Sin embargo, pueden suceder algunos contratiempos. Lo que funcionaba bien podría complicarse, no te inquietes, lo resolverás porque ingenio y experiencia no te faltan, no te precipites y haz las cosas mesuradamente, con la disciplina agilidad mental geminiana que te caracteriza.