Géminis – Martes 5 de febrero de 2019: un comienzo refrescante en tu vida

Tú, como geminiano, estás siempre alerta, dispuesto a tomar las cosas por su lado positivo y a no dejarte amilanar por nada ni por nadie. Estos próximos días del mes de febrero que está ahora comenzando marcará una notable diferencia entre lo que quieres y l que puedes hacer, pero lo mejor de todo es que tus sueños están en el camino de las realizaciones.

Amor

Cada encuentro es diferente, el amor presenta muchas fases y no pienses que porque una vez sufriste una decepción ahora será igual, al contrario. Recuerda con fruición los buenos momentos vividos y saca experiencia de los que no fueron tan buenos para no repetir errores y verás lo bien que te sale todo en la vida.