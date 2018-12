Géminis – Martes 4 de diciembre de 2018: se presentará lo que has esperado

La calidad de tiempo dedicado a tratar de resolver tus diferencias personales con seres queridos, amigos o compañeros de trabajo dará frutos muy positivos. Este martes hay varios aspectos planetarios que están incidiendo de una manera sui generis dentro de tu horóscopo geminiano como consecuencia del movimiento retrógrado de tu regente Mercurio. Mucho cuidado a la hora de prometer lo que no se puede cumplir. Hablar por hablar, sin tener nada importante que decir solamente causa enredos y pérdida de tiempo, energía y concentración. ¡Muchas veces una palabra mal dicha complica todo! Antes de confundirte diciendo lo que no debes a esa persona que es tan significativa para ti cambia tu estrategia, acaricia, demuestra tu amor de muchas formas.

Salud

Si experimentas molestias fuertes mientras te ejercitas no creas eso de que sin dolor no hay ganancia, pues podrías dañar tus músculos o tendones. Detén enseguida tu ejercicio y revisa lo que está sucediendo antes de forzar tu cuerpo. Hay dos tipos de molestias o dolores, uno que se considera “bueno” y está asociado con el desarrollo muscular, y otro que no lo es porque puede estar indicando desgarraduras de ligamentos.