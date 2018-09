Géminis – Martes 25 de septiembre de 2018: encuentros felices en la etapa de plenilunio

Debido a la acción del plenilunio tiendes a estar algo impulsivo. Cuida esos impulsos porque podrías comprometer una relación estable enajenando a quien te ama y haciéndote lucir como alguien lleno de sospechas o dudas. Felizmente tu carisma está en alza y cautivas con solamente mirar y hablar. ¡Adelante, geminiano, no te dejes caer! La vida es ahora, en el presente, transcurre cada día y este es tu tiempo, tu momento, tu realidad en este martes maravilloso que la vida te está regalando.

Dinero y fortuna

Descarga tu energía en algo positivo y no te pongas a estar pensando en cosas que no tienen solución ni facilidad para realizarse. Cuenta con los recursos con los que dispones actualmente y no te dejes arrastrar por ilusiones ni promesas de dinero procedentes de personas irresponsables.