Géminis – Martes 24 de julio de 2018: te sentirás reconocido por todos

Este martes es un día de sorpresas noticiosas, geminiano. Se avecina un viaje que rendirá frutos económicos y sociales. En una actividad comercial recibes dinero, pero no te pongas a comentar con los demás tu buena suerte. Hay toques envidiosos en tu entorno ya que en estos días tienes una fuerte tendencia a la ensoñación. Esto te lleva a pensar cosas que son muy fantasiosas lo cual podría hacerte ver lo que no existe en una persona la cual solamente es un amigo, o una amiga, y no una pareja interesada en un romance.