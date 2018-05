Géminis – Martes 22 de mayo del 2018: encuentros felices en tu ciclo de cumpleaños

Tú sabes cómo organizarte cuando te lo propones, geminiano, y en este período de cumpleaños la organización es fundamental en tu vida, así que pon en marcha tus mejores cualidades para que logres lo que buscas. Ahora comienza una etapa en que muchos sueños se materializan y tus deseos encuentran expresión. ¡Declara tus sentimientos y exprésate con ternura, sigue esos impulsos que surgen de tu corazón! No te inhibas, no tienes por qué, cada cual en la vida sufre de altas y bajas, de momentos malos y momentos buenos, pero lo positivo de todo es que hay un cambio constante.



Amor

Estás entrando en una etapa nueva y hermosa dentro de tu escenario de cumpleaños geminiano. No mires el amor como algo lejano e imposible para ti puesto que no es así, ahora la realidad está mostrándote que la felicidad es posible, aunque anteriormente no lo concebías de esa manera. Te esperan días muy dichosos.