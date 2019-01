Géminis – Martes 22 de enero de 2019: un día excitante en tu vida amorosa

Trabajo Vete preparando desde hoy martes para que el resto del mes de enero que tienes frente a ti reporte todos los beneficios singulares que esperas. Si estás sin empleo concentra tu energía en varias posibilidades y así podrás escoger la que mejor te conviene. No te lances a lo primero que surja, analiza bien todo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la proverbial capacidad mental de tu signo ágil e inteligente que te ayudará a encontrar las palabras adecuadas en el momento preciso.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Géminis: descuidar aspectos importantes de tu vida por estar prestando atención a charlatanes y personas ignorantes.

¿Qué debo evitar?: la pluralidad de cosas en un momento determinado, querer estar en muchos lados a la vez lo cual causaría tensión y estrés.

Frase del día: pobre no es aquél que no tiene algo sino el que tiene y no lo disfruta por estar pensando siempre en tener más.