Géminis – Martes 20 de febrero 2018: pronto recogerás lo bueno que has sembrado

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Aries desplazándose hacia Tauro. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente Mercurio sigue directo en Piscis.

En el aspecto económico estás entrando en un ciclo en que debes ahorrar y no malgastar. El dinero que ahora guardes te será muy útil en pocos días. Este martes debes ser muy objetivo y cuidadoso con las cuestiones legales. Abre los ojos. Si te piden tu firma, un aval de crédito o recomendación, ten mucho cuidado y no te dejes engañar. No vayas a invertir tu dinero en un negocio que decididamente no tiene posibilidades de éxito por estar administrado de manera deficiente. En el amor, no te adelantes a prometer algo que luego te resultaría muy difícil cumplir. No actúes atolondradamente podría haber accidentes domésticos hoy.



Frase del día: Si quiero que algo se haga mejor se lo encargo a una persona ocupada, los desocupados tienden a ser perezosos-

Amor



Si dices lo que te viene a los labios sin tomar en consideración el alcance de tus palabras podrías estar causando pena a quien no lo merece. No es correcto herir a quien bien te ama. Después lamentarías tu imprudencia y falta de sensibilidad. Felizmente ahora sabrás controlarte y hablar cuando debes, y callar en su momento, geminiano.



Llega el mes de la Liebre en el Horóscopo Chino, es tiempo de calma y reconciliaciones Después del turbulento Mes del Tigre la llegada del Mes de la Liebre es un alivio, un ciclo de tranquilidad y tono apacible. Estamos ahora en el Año del Perro de Tierra que para las liebres presenta un ciclo de suavidad y calma. Este es un buen mes para las reconciliaciones, los arreglos entre amigos y amantes, la distensión y la paz. Cada signo chino, sin embargo, tendrá oportunidades y peligros, al conocer ambos podrás aprovechar unos, y eludir los otros. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El Mes de la Liebre en el horóscopo chino se extiende desde el 19/20 de febrero hasta el 20/21 de marzo –según tu latitud y longitud geográficas - y coincide con el signo zodiacal Piscis, aunque no necesariamente implica que todos los piscianos o piscianas sean del signo de la Liebre aunque podría ser así si coincidieren la fecha y año de nacimiento. Entra en la sección del horóscopo chino de Horóscopos donde encontrarás mucha información al respecto. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Las siguientes proyecciones son muy específicas para tu signo en este mes y en ellas descubrirás las oportunidades que debes aprovechar, y los peligros que debes evitar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Rata en el Mes de la Liebre

Estás bien encaminado y tus intuiciones no te engañan. Sigue tus corazonadas porque tu sexto sentido es muy agudo. Un amor prohibido puede estarte causando dolores de cabeza, de ser así, toma medidas para resolver el problema. Si algo te inquieta no dejes que ese sentimiento de inestabilidad emocional te estropee el mes. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tu signo chino es muy vital y carismático y si dejas que aflore su parte más positiva vivirás un romance intenso y apasionado.

Si no estás totalmente en control de tus emociones podrías dejarte llevar por las influencias de personas negativas y esto te causaría tensiones, dolores de cabeza, malestares y nerviosos. Este ciclo actual que estás viviendo aléjate de los problemas y disfruta cada día de tu vida.



En este Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con el Perro Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: una iniciativa hermosa. Ese regalo que te quieres hacer a ti mismo, el impulso a darte ese masaje, comprarte lo que hace tiempo deseas y no lo habías hecho esperando siempre otro momento.



Peligros que debes evitar: el atolondramiento, procrastinar o sea, dejarlo todo para última hora y luego verte con compromisos y dificultades que no sabrías cómo quitarte de encima. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Buey en el Mes de la Liebre

Aprovecha una invitación social y no la desestimes porque en esa reunión pueden ocurrir encuentros importantes y conocer a personas influyentes, con buena posición económica, capaces de ayudarte en tus asuntos de dinero futuro. Lo más recomendable en este ciclo, para tu signo chino, es tratar de pasarla al lado de tus seres queridos, y si tienes pareja irte a un lugar donde puedan estar solos, pasarla tranquilamente, conversar y disfrutar de la mutua compañía. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El amor se cultiva. Muchos nativos del signo Buey están sintiendo una especie temor difuso o ansiedades relacionados con tu trabajo. Inconscientemente piensas que podrías perderlo en cualquier momento debido a los rumores de despidos a tu alrededor. No te inquietes, todo marcha como debe ser.



En este Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con la Oveja Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: explotar tu capacidad de sorpresa. Lo insólito e imprevisible, esa invitación que no estaba programada y que surge en tu vida en el mejor de los momentos, cuando más lo estabas necesitando.



Peligros que debes evitar: la sospecha y desconfianza. Podrías sentirte amenazado emocionalmente y eso causar tensiones en tu relación. Practica el beneficio de la duda, recuerda, todo el mundo es inocente, hasta que no te demuestren lo contrario. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Tigre en el Mes de la Liebre

Ha terminado tu mes y ahora entras en un nuevo ciclo astral, Tigre. Muchas veces tu indecisión e inseguridad te ha causado problemas emocionales en el pasado. En esta etapa debes dejar atrás esas inquietudes y atreverte a ser feliz incondicionalmente, viviendo intensamente y disfrutando a plenitud cada día. Tal vez cambies pronto de posición en tu empresa, o de empleo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir No te inquietes, tal vez no te gusten los cambios, pero en este caso serán para tu bien y te ayudarán a mejorar tu status laboral y tus condiciones de trabajo. Confía en tus potencialidades y tus propias fuerzas e inteligencia durante este período, verás cómo te llegan a la mente ideas provechosas, y te recuerdas de contactos que pueden representar la posibilidad de negocios futuros muy promisorios.



En este Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con la Serpiente Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: los reencuentros y las citas amorosas. Esa segunda oportunidad que te concede la vida, la ocasión de experimentar nuevamente aquello que pensaste ya no podrías vivir y resurge en tu paisaje amoroso en el mejor momento.



Peligros que debes evitar: la falta de confianza, el desapego, pensar que quien está a tu lado no es sincero o fiel, y ese estado o sensación causarte desajustes emocionales que luego complican la vida en pareja. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Liebre en el Mes de la Liebre

¡Es tu mes, vívelo! Si tu voz interior te dice que algo no te conviene, debes escucharla porque tu signo chino está ahora en un aspecto muy intuitivo y si le prestas atención no habrá lamentaciones posteriores. Desecha los pensamientos negativos. Si aún estás desempleado y buscando un sitio para colocarte no te des por vencido. El ciclo actual puede estarte frenando, pero en pocos días verás soluciones rápidas. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La compra y venta de propiedades está bien auspiciada, así que si estás pensando comprar algo, o entrar en un negocio similar de bienes raíces ahora tu signo de la Liebre, precisamente por ser este tu mes, está en un momento excelente para realizar gestiones, averiguar precios y salir de casa



En este Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con el Mono Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: tu disposición al mejoramiento personal. El deseo de la superación, asistir con amigos a un gimnasio o un centro de estudios que te ayudará a salir de la rutina al mismo tiempo que moverte en una nueva dirección.



Peligros que debes evitar: ¡Gastar sin medida! El derroche, la tendencia a malgastar el dinero que llegue a tus manos y la posibilidad de iniciar una nueva posición laboral en el sitio donde estás empleado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Dragón en el Mes de la Liebre

Estarás en un modo festivo porque te llegan noticias muy buenas dentro de tu vida sentimental. No te impacientes si experimentas algún retraso en tus planes porque finalmente las cosas que esperas llegaran pronto a tu vida. Si tu realidad amorosa no está funcionando como anhelas, no culpes a nadie. Más bien explora dentro de ti qué está sucediendo y toma las medidas adecuadas para resolver cualquier dificultad surgida recientemente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Durante este ciclo chino espera lo mejor de un contrato laboral. Tal vez te parezca que las cosas no están como deben tus impresiones podrían estar matizadas por las ideas de personas negativas a tu alrededor. Estás en un período de renovación y será bueno para ti.



En este Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con el Gallo Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: lo imprevisible. La posibilidad de un encuentro social en una actividad a la que serás invitado o invitada y en la cual pueden surgir muchas cosas buenas para ti, tanto sentimentales, como materiales.



Peligros que debes evitar: el nerviosismo y la impaciencia, querer ver resultados inmediatos y no esperar a que “la fruta madure” antes de comerla. Preocuparte antes de tiempo por lo que no puedes resolver ahora. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Serpiente en el Mes de la Liebre

En este Mes de la Liebre debes compensar cierta inclinación a los gastos y compras excesivas con un mayor sentido de responsabilidad. Tiendes a endeudarte y comprar cosas que después no sirvan en lo absoluto, pero tampoco es bueno privarte de comodidades o un regalo a ti mismo, mimarte un poco. Hay buenas vibraciones planetarias en tu sector de salud durante este Mes de la Liebre, pero no por eso vayas a empezar a cometer disparates y descuidarte. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Es importante mantener un régimen alimenticio apropiado y combinar tu descanso con la actividad física y mental. Decides tomar partido en una situación ocurrida recientemente. Te propones resolver ese asunto tan pronto como puedas y así dejarlo todo aclarado. En el amor todo cambia y se proyecta a tu favor.



En este Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con el Tigre Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: las aventuras del corazón. Un encuentro romántico, una especie de “cita a ciegas” con quien hace poco has iniciado una relación de amistad que puede convertirse en algo más serio en los próximos días.



Peligros que debes evitar: la indiscreción. Comentar tus asuntos personales con quienes se te acercan y tienen fama de ser indiscretos o chismosos pues podrías verte envuelto, o envuelta, en un enredo sentimental. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Caballo en el Mes de la Liebre

Pon tus asuntos en orden y dedica este ciclo de tu horóscopo chino a organizarte mejor eliminando de tu agenda todas las cosas que te hacen perder tiempo y disgregar tu energía. Podrás sacarle más partido a tu trabajo y ganarás más dinero. Tu personalidad te ayudará a conquistar la voluntad de una persona que está buscando tu cooperación para iniciar un proyecto que puede resultar muy bueno, pero no te lances aún al negocio, consulta con profesionales expertos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Recuerdas un romance que ya terminó y el encuentro causal con un amigo el cual hace tiempo no veías te puede entristecer. No te dejes arrastrar al pesimismo y mira al presente, pues es cuando se está desarrollando tu realidad emocional y el tiempo en que realmente el amor está tocando a tus puertas.



En este Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con el Jabalí Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: el regalo de la vida. Las llamadas “segundas partes”, o sea, explorar lo que una vez no funcionó, pero que en estos momentos, después de un cambio impactante, podría tener posibilidades de éxito.



Peligros que debes evitar: no evolucionar, estancarte. Aferrarte al pasado, ser incapaz de olvidar y perdonar algo que no fue tan grave sino que más bien hirió tu orgullo, pero que ya es historia. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Oveja en el Mes de la Liebre

Tu vida económica está muy cercana a un giro positivo que representará ganancias. Estás en el ciclo de las importantes decisiones de salud, y si anteriormente no tuviste éxito al mantenerte en una dieta y volviste a aumentar de peso después de algún tiempo en este Mes de la Liebre se fortalece tu voluntad y recuperas el terreno perdido. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir No te dejes llevar por comentarios de gentes negativas y disfruta cada día, pues en este ciclo actual de tu horóscopo chino, descubrirás como todo son rumores. Surgirá la oportunidad de hacer dinero y una persona que te interesa sentimentalmente podrá ser el puente entre el amor y el negocio.



En este Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con el Buey Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: el tono cambiante que te envuelve. La posibilidad de la renovación, intentar algo diferente, inclusive un cambio en tu estilo de vida, tu “look” o imagen pública, algo que impacte a los demás, y por supuesto, a ti mismo desde el primer momento.



Peligros que debes evitar: el estancamiento, la rutina, la repetición, hacer y decir siempre lo mismo tanto en el amor como en tus pláticas o conversaciones con los demás pues puedes estarles aburriendo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Mono en el Mes de la Liebre

En este ciclo del horóscopo chino debes ser muy prudente. No descuides tus asuntos laborales y aunque te sientas algo incómodo con tu posición de trabajo actual haz las cosas de manera responsable pues los descuidos podrían causarte serias complicaciones y problemas mayores en tu empleo. Guíate por tu intuición y haz las cosas a tu manera, directa, y de forma ejecutiva, pero al mismo tiempo con más tacto social. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Cuida más tus expresiones cuando estés junto a tu pareja porque el amor se cultiva con respeto y si falta ese ingrediente en tu vida amorosa entonces algo está funcionando muy mal. No hay amor posible cuando se ignora este aspecto.



En el Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con el Mono, o sea, alguien de tu mismo signo chino Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: la compra de un equipo de trabajo, una computadora o maquinaria que te ayude a desenvolverte mejor, independizarte y hasta crear tu propio negocio.



Peligros que debes evitar: descuidar la parte afectiva por dedicar demasiado tiempo a tu trabajo o a cuestiones ajenas a la familia. No distribuir adecuadamente tu tiempo ni tu energía. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Gallo en el Mes de la Liebre

Si te habías decidido a empezar una relación, o terminar otra, no debes dejar esos proyectos solamente en tu cabeza porque no lograrías resolver nada. Lo más importante en este Mes de la Liebre es actuar lo que piensas, y no detenerte en los obstáculos. Estarás en el medio de una situación que reclamará atención para evitar accidentes causados por descuidos domésticos pues tiendes a estar agobiado y con estrés debido a problemas personales y desatender lo que haces, dañando así tu salud. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La indecisión te puede frenar y aumentar tu desconfianza. No te dejes llevar por los sentimientos negativos y actúa con firmeza pues tu signo es muy inteligente. Una persona en tu trabajo puede causarte problemas. Evítala. Tú sabes quién es.



En este Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con el Dragón Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: el tono entusiasta que te envuelve, un fin de semana diferente, inclusive la proposición poco usual e inesperada de ir con otras personas a un crucero, excursión o viaje que tendrá muy buenas connotaciones.



Peligros que debes evitar: la inercia, quedarte sentado o sentada detrás de la computadora sin moverte ni salir de casa para ejercitarte y mover tus músculos al aire libre. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Perro en el Mes de la Liebre

¡Es tu año, vívelo a plenitud en este mes! Estás a tiempo de enmendar cualquier error y efectuar ajustes y arreglos en tus planes para este año que tienes frente a ti. Si le dijiste algo improcedente a tu pareja en días pasados y entre los dos hay distanciamiento o disgusto este es el período de la reconciliación. No esperes más, da el primer paso, llama por teléfono, comunícate, no dejes enfriar el amor. Hay buenos prospectos económicos y laborales dándote vueltas y una persona importante está considerando tu nombre para proponerte un nuevo puesto en tu empleo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Dentro de pocos días recibirás gratas noticias. No hay nada mejor que la paciencia cuando las cosas parecen no ocurrir. No te impacientes, pues no ganarías nada con eso. Disfruta lo que tienes en tu presente, sobre todo en tu realidad amorosa, y no te cuestiones si durará mucho, o no.



En el Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con la Rata Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: el momento actual, lo que surja, aunque no lo hayas planeado, la ocasión de moverte de un lugar a otro, de una posición laboral o asumir una responsabilidad nueva.



Peligros que debes evitar: el temor al fracaso, pensar que por carecer de la experiencia adecuada vas a desempeñarte mal en una nueva responsabilidad que te sea asignada. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Jabalí en el Mes de la Liebre

Si ahora estás viviendo una relación amorosa feliz no la vayas a echar a perder trayendo al presente errores pasados pues de esa forma ninguno de los dos podría ser feliz. Este Mes de la Liebre reconcíliate contigo mismo y olvida las penas o temores, es tiempo de vivir, de disfrutar. Dedica más tiempo a estudiar tus posibilidades y mejorar la calidad de tu vida con el producto de tu esfuerzo. Tal vez estés derrochando energía haciendo cosas que no te convienen en nada. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Eres muy listo y debes explotar más tu inteligencia. Podrás efectuar compras importantes, sobre todo de terrenos, casas, propiedades en general y hasta un buen negocio.



En este Mes de la Liebre se acentúa tu grado de compatibilidad amorosa con el Caballo Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: las proposiciones interesantes, el arreglo con quien has estado distanciado por malos entendidos. La posibilidad de recuperar una amistad que se pudo haber estropeado por no expresar las palabras adecuadas en los momentos precisos.



Peligros que debes evitar: los pensamientos tristes, recordar situaciones del pasado que no hay por qué traerlas a colación cuando haya algún tipo de argumento entre tú y otra persona. Pensar que las cosas te saldrán mal en esta ocasión porque tuviste una experiencia similar anterior. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Salud



Continúa tu ritmo de vida y en vez de tratar de hacerlo todo en un día, efectúa tus tareas poco a poco y haz las cosas paulatinamente. Así tu salud no se resentirá y cuando haya terminado este ciclo habrás mejorado tu figura y tu peso corporal.

Trabajo



Aprovecha las circunstancias favorables que ahora están surgiendo en tu trabajo y haz los contactos pertinentes para obtener ese empleo que buscas y mejorar tu posición laboral dentro de tu empresa. Este es tu martes para organizarte bien.

Dinero y fortuna



No todo son flores en la vida, y cuando surgen las espinas entre las rosas debes cambiar tu forma de mirar para adaptarte a tu realidad. Si algo no está ahora funcionando en tu escena económica, elimínalo ya, pero no te lamentes más porque lamentándote no resuelves nada.



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el impacto de tu encantadora personalidad que atrae amistad y amor a tu vida.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Géminis: confiar un secreto a terceras personas.

¿Qué debo evitar?: las indiscreciones, hablar en el momento que debía callar.

Predicción de pareja para hoy martes



La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Cáncer, aunque sea de agua.

La relación más tensa: podría surgir con un nativo de Virgo o de Piscis.

Tu compatibilidad actual: es buena con todos los signos aunque algo inestable con tierra y agua.

Si estás soltero o soltera: no te impacientes a la hora de buscar una pareja porque esa actitud alejaría de ti a los pretendientes potenciales.