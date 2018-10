Géminis – Martes 2 de octubre de 2018: la Luna te inspira románticamente

Este es un martes de decisiones trascendentales, geminiano, lo que hoy decidas o hagas causará un impacto fuerte en tu vida amorosa en el resto del último trimestre del año 2018 que ha comenzado. No hagas lo que no hayas pensado bien. Hay una persona que hasta ahora ignorabas y que está interesada sentimentalmente en ti, dándote vueltas, pero aún no te decidas. Debes explorar bien su manera de ser no vaya a ser que te enredes en una relación posesiva que no te deje respirar e impida tu desenvolvimiento y libertad.