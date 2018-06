Géminis – Martes 19 de junio del 2018: un día cargado de sorpresas afectivas

Durante este ciclo de cumpleaños el tono que te envuelve es de sorpresas afectivas y en el amor tendrás a tu lado a esa persona que tanto representa para ti. No te apresures a invertir en un negocio nuevo hasta que no tengas bajo control todos los pormenores y estés seguro que se trata de algo firme, legal y con posibilidades de desarrollo. No te quedes sentado frente a la puerta que se cerró esperando que se abra sino más bien observa cuantas opciones se han abierto en estos momentos. Sigue tus corazonadas, podrás hacer dinero.