Géminis – Martes 19 de diciembre 2017: Compromisos sentimentales

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio y los planetas Mercurio, Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Si te sientes deseoso de romper una relación no lo vayas a hacer porque podrías estar cayendo en una trampa y cometer un error. Espera un poco hasta que el agua regrese a su nivel pues ahora con tu regente Mercurio retrógrado, tal vez no estés razonando como debes. Si estás enredado con la persona equivocada te costará trabajo escuchar consejos y opiniones, pero no te cierres ante las evidencias. Tal vez el amor no se encuentra precisamente en ese lado sino en otro, mucho más cercano a ti de lo que piensas.



Amor

Con el tránsito de la Luna por el elemento tierra las posibilidades de reiniciar algo que se estancó en el pasado reciente son ahora más altas que nunca pues el movimiento cósmico de este martes remueve en ti sentimientos que al sacarlos a flor de piel contribuirán a que definas lo que realmente debes hacer para conquistar el corazón de esa persona.

Salud

Cuando aplicas tus planes de forma práctica notas enseguida los resultados y eso es lo que debes hacer en estos momentos sin mayores dilaciones para que tus proyectos cristalicen y tu salud se fortalezca.

Trabajo

Estás algo preocupado por razones de trabajo, pero mantén distancia entre tus inquietudes más razonables y lo que las personas exageradas suelen decirte ya que en general las cosas no son como parecen, sino mejores.

Dinero y fortuna

Confía más en esas corazonadas que te están llegando acerca de los demás y anímate porque muy pronto verás como tu dinero empieza a multiplicarse de una forma estupenda. Este fin de año augura un mayor desenvolvimiento económico para ti.

Ritual que te ayuda a construir tu éxito