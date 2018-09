Géminis – Martes 18 de septiembre de 2018: un día cargado de emociones intensas

Este martes existe la posibilidad de terminar lo que empezaste hace tiempo y no sabías como concluir. El amor es una realidad en tu vida y al mismo tiempo la felicidad que tanto mereces. No te impacientes, cada cosa llegará en su momento. Lo más significativo es que lo que decidas ahora tendrá un fuerte impacto en el próximo mes de octubre que comenzará dentro de algunos días. Estarás abriéndote al amor y a las nuevas experiencias que has estado acariciando en tus sueños.