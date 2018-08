Géminis – Martes 14 de agosto de 2018: tu entusiasmo atrae la atención de muchas personas

Durante este ciclo en que tu regente, el planeta Mercurio, está retrógrado, evita las precipitaciones. Analiza bien todo lo que oigas, no saltes a conclusiones apresuradas ni tomes decisiones que pueden estar matizadas por impulsos emotivos. Este será un martes muy interesante en todos los aspectos. Si algo te está saliendo mal en tu vida amorosa revisa tu forma de pedir lo que deseas ¿estás demasiado exigente? Una simple auto evaluación de indicará el camino que más te conviene.

Amor Deberás matizar tu forma de ver la vida con una actitud más comprensiva porque si tratas siempre de imponer tus gustos en la relación terminarías agotando a tu pareja. Además, tú no eres así pues sueles ser flexible, de mentalidad abierta, curioso y muy inteligente y despierto.

Salud Tu voluntad rendirá frutos y si has logrado vencer hasta la fecha un hábito de salud dañino continúa el camino emprendido y lograrás cada vez más resultados positivos. Tu bienestar físico y mental será el premio a tu esfuerzo y constancia.

Dinero y fortuna Ejerce un control mayor sobre tu economía para no comprar cosas inútiles y no endeudarte con tus tarjetas de crédito. Estás cerca de la solución económica deseada, e inclusive, cuando las cosas te parezcan más difíciles, verás como surgen soluciones imprevistas.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una noticia que te llegará y te ayudará a cambiar un plan que no estaba funcionando bien.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Géminis: apresurarte a firmar un contrato de trabajo que no hayas estudiado bien.

¿Qué debo evitar?: la discusión con personas negativas y conflictivas que todo lo que dices lo tergiversan.

Frase del día: no siempre debemos decir lo que pensamos, muchas veces es mejor callar para evitar males mayores.