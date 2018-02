Géminis – Martes 13 de febrero 2018: tu carisma atraerá la atención de muchas personas

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Acuario. Todos los planetas están directos, excepto el planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo. Tu regente Mercurio sigue directo en Acuario.

Tu capacidad de persuasión es alta. Ideal para convencer en el amor, vender algo, hacer un negocio importante o exigir algún derecho. No te sientas perturbado por nada, las cosas están saliendo bien. Hoy martes debido a la combinación de tu regente Mercurio en Acuario en conjunción con la Luna tiendes a estar algo disperso en tus asuntos. Ejerce un mayor control en tu bolsillo y no derroches el dinero que está llegando a tu vida. Tus ingresos crecerán mucho si los inviertes de manera razonable y no empiezas a gastarlo en una obsesión de compras impulsivas. Cuando te lleguen por correo esas ofertas de tarjetas de crédito no caigas en la tentación. En el amor algo hermoso está por sucederte, abre tu corazón a las nuevas experiencias, geminiano.



Frase del día: me levantaré dispuesto a vivir hoy como un nuevo día, sin lamentarme por lo que pasó ayer

Amor



El amor no debe teñirse con toques de desconfianza. Una persona chismosa te está importunando contando cosas desagradables en relación con tu pareja. No te dejes impresionar por esas cosas ni incurras en el error de pedirle explicaciones injustamente a quien comparte tu vida.



Descubre tu suerte para este martes 13 según la numerología Estamos nuevamente en martes 13 y como siempre surgen las leyendas y supersticiones, heredadas de España e importadas culturalmente durante la conquista y colonización en América Latina. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir A diferencia del mundo anglosajón, para quienes el día azaroso no es el martes 13 sino el viernes 13 - pues lo asocian con el luto del Viernes Santo, entre otras cosas-, en nuestros países hispanoparlantes, el martes 13 se ha convertido en fuente de numerosos refranes:



“Es martes trece ni te cases ni te embarques

ni gallina eches, ni hija cases

ni hijo cases, ni cerdo mates

ni tu casa mudes,

ni tu hija cases

ni tu ropa tajes, y muchos otros más”. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La superstición se extiende a creer que cortarse las uñas ese día es también fatídico porque podrían salir lo que se llama “padrastros” y muchas otras ideas similares, pero ¿cuál es el origen de estas creencias? Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Una de las explicaciones más aceptadas es la que lo remonta a la asociación que se hace con Marte (dios de la guerra) y también al número 13 que los babilonios consideraban de mal agüero, debido a que era el mes extra que habían añadido a su calendario para hacerlo coincidir con los 365 días del año. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El martes 13 cae en febrero en este año 2018

Según la Numerología, el 13 carece de importancia ya que los números de dos dígitos más relevantes son el 11, el 22 y el 33. Como regla general, todos los números se reducen a un solo dígito, y por eso el 13 se considera equivalente a un 4, ya que 13=1+3. Vamos a hacer un pequeño análisis numerológico del martes 13 en este año 2018. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Siguiendo esta técnica sumamos ese 4 (que ya sabemos es el equivalente del 13) con el 2 que corresponde al mes de febrero y el 2 que representa el año actual 2018 (2+1+8=11=2). La suma de estos tres números nos arroja: 4+2+2=8 Es decir, este martes 13 de febrero del año 2018 equivale a un 8, un número considerado entre otras cosas de evolución económica. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Cómo influye este número en nuestros números personales?

Para efectuar este cálculo lo único que se requiere es tu número de nacimiento que no es más que tu día de nacimiento reducido a un solo dígito. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Por ejemplo, si naciste un día 1, 10, 19 o 28 tu número de nacimiento es el 1, ya que al sumar ambos dígitos siempre vas a tener el Uno como resultado final (10=1+0, 19=1+9, y así sucesivamente. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La siguiente tabla te ayudará a saber fácilmente tu número de nacimiento:



Tu número de nacimiento será el

(1)Uno si naciste los días 1, 10, 19 y 28 de cualquier mes y año

(2) Dos los nacidos los días 2, 11, 20 y 29 de cualquier mes y año

(3) Tres los nacidos los días 3, 12, 21 y 30 de cualquier mes y año

(4) Cuatro los nacidos los días 4, 13, 22 y 31 de cualquier mes y año

(5) Cinco los nacidos los días 5, 14 y 23 de cualquier mes y año

(6) Seis los nacidos los días 6, 15 y 24 de cualquier mes y año

(7) Siete los nacidos los días 7, 16 y 25 de cualquier mes y año

(8) Ocho los nacidos los días 8, 17 y 26 de cualquier mes y año

(9) Nueve los nacidos los días 9, 18 y 27 de cualquier mes y año Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Cómo influye este martes 13 según tu número de nacimiento este año?

Ahora que ya sabes cuál es tu número de nacimiento vamos a ver cómo influye este martes 13, específicamente en ti – ¡recuerda, el número 13 no se considera maléfico en Numerología sino un factor para determinar cómo repercute en tu vida cotidiana, que cada día cambia! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Para saber las vibraciones que te rodean en este día busca a continuación cuál es tu número de nacimiento (si tienes dudas consulta la tabla anterior). Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un UNO la vibración numerológica que te envuelve es ideal para terminar algo que habías empezado, firmar un documento que hayas estudiado previamente, dar el “sí” o el “no” a un enamorado, pretendiente, socio comercial u oferta de trabajo. Estás en tu ciclo nueve. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si eres un DOS estarás en el mejor tono para iniciar algo nuevo, una relación, trabajo, amistad. Todo lo que empieces en este día está muy bien auspiciado siempre que te organices adecuadamente.

Estás en tu ciclo uno. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un TRES llegó el momento de la pareja, la asociación, la unión con otras personas. Es un buen día para mudarte con alguien, comenzar una sociedad de negocios y también sacar de tu vida y tu mente a quien te está molestando constantemente.

Estás en tu ciclo dos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un CUATRO te rodea el entretenimiento, las diversiones y la alegría de vivir. Aprovéchalo para ir pensando en unas buenas vacaciones, toma tu noche para salir de casa, disfruta tu relación, si la tienes, y si no, comparte con buenos amigos.

Estás en tu ciclo tres. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si eres un CINCO estás en la vibración del cuatro, de la solidez, de comprar casa, echar raíces, mudarte a un buen sitio, confirmar un empleo y fortalecer tus vínculos de amistad con gentes positivas que te aman y quieren.

Estás en tu ciclo cuatro. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un SEIS espera viajes y anuncios de cambios laborales, situaciones inesperadas asociadas con tu trabajo y posibilidad de un traslado, mudada o gestión similar. En este día estarás en la vibración cinco que es muy divertida y dinámica.

Estás en tu ciclo cinco Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un SIETE entonces este martes 13 cae dentro de la vibración del amor y puedes esperar arreglos sentimentales, regresos de personas ausentes a tu lado y también la posibilidad de un embarazo o de ser padre, según el caso. Muy positivo en términos sentimentales.

Estás en tu ciclo seis. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si eres un OCHO la vibración de este día es ideal para iniciar algún tipo de estudio nuevo, empezar algún curso, aprender tecnologías diferentes o matricular en algún centro de estudios. Es bueno para resolver cuestiones asociadas con leyes y abogados. Espera noticias relacionadas con ese tipo de gestiones.

Estás en tu ciclo siete. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si eres un NUEVE debes vigilar tu bolsillo porque la tendencia es a gastar y comprar. Si recibiste algún crédito nuevo no corras enseguida a comprar cosas que no necesitas. Las deudas que contraigas ahora te será muy difícil liquidarlas rápidamente. Este día ten cuidado cuando acudas a los cajeros automáticos. Hay movimiento de dinero.

Estás en tu ciclo ocho. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Salud



Durante este ciclo estás expuesto a las infecciones trasmitidas por vía sexual y también a los problemas en la piel. No uses ninguna bañadera que no haya sido previamente limpiada a profundidad y ten mucha precaución si eres persona soltera con diferentes parejas.

Trabajo



Tu horizonte laboral está muy bien auspiciado. Si no tienes empleo te encuentras en el umbral de las soluciones. Si tienes un trabajo estable entonces todo va a mejorar considerablemente para ti y vas a lograr una mejor posición en la empresa donde te desempeñas.

Dinero y fortuna



No juegues con tu dinero ni permitas que otros lo tomen para hacer negocios sin que te den la parte que te corresponde. Hay algunas personas oportunistas a tu alrededor tratando de sacarte ventaja. Abre los ojos para que no vayas a caer en sus redes.



Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este martes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu agilidad mental que te permite resolver varias cosas al mismo tiempo.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Géminis: la desconfianza, sospechar de quien no debes.

¿Qué debo evitar?: las frases hirientes.

Predicción de pareja para hoy martes



La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Piscis, aunque sea de agua.

La relación más tensa: podría surgir con un nativo de Capricornio.

Tu compatibilidad actual: es buena con todos los signos aunque algo inestable con tierra y agua.

Si estás soltero o soltera: acude a esos lugares en los que hay personas como tú, esperando compañía y deseos de compartir su tiempo.